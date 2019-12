c't-<webdev>-News: Aufzeichnungen, App, zweite Keynote

Es passiert einem schon mal bei Konferenzen, dass die spannendsten Vorträge parallel stattfinden. Bei der kommenden c't <webdev> soll das kein Problem mehr sein. Die Talks sollen [-] das Einverständnis der Referenten vorausgesetzt [-] aufgezeichnet werden. Teilnehmer der Konferenz sollen die Aufzeichnungen im Nachgang abrufen können.

Eine weitere Neuerung zum Vorjahr ist die Konferenz-App. Dazu arbeiten wir mit dem Anbieter Talque zusammen. Wer mag, kann sich via c't-<webdev>-App mit anderen Teilnehmern, den Veranstaltern und Sponsoren vernetzen und hat auch bei kurzfristigen Änderungen immer die aktuelle Agenda zur Hand. Es gibt aber keinen App-Zwang: Auch die Agenda auf der Homepage wird aktuell gehalten.

Die Konferenz findet wieder im Kölner Veranstaltungszentrum Komed statt.

Wandel gestalten

Inzwischen steht auch die zweite Keynote fest: Isabela Moreira, die auch einen Talk zum Thema Accessibility hält, wird eine Keynote darüber halten, wie Entwickler mit Veränderungen umgehen [-] seien es kleine Verbesserungen an einem Stück Code oder große Umbauten, etwa der Wechsel zu einem anderen Framework.

Insgesamt bildet die c't <webdev> am 5. und 6. Februar in drei parallelen Tracks das gesamte Spektrum der Frontend-Entwicklung ab, angefangen bei Frameworks wie Vue.js über Performance-Optimierung bis hin zum Thema Sicherheit. Dabei behandelt sie nicht nur Web-, sondern auch alternative Frontends wie Bots oder Augmented Reality.

Der vorangehende 4. Februar ist Workshop-Tag. Es stehen fünf ganztägige Workshops zur Auswahl: Peter Kröner beleuchtet einige der dunklen Ecken von TypeScript und erforscht fortgeschrittene Features des Typsystems der Programmiersprache.

Raum für Networking

Neben den Fachvorträgen bleibt genügend Zeit und Raum für entspanntes Netzwerken und ausgiebige persönliche Gespräche. Am Abend des ersten Tages wird es ein Get Together mit gemeinsamem Essen geben, bei dem sich Gleichgesinnte zu den unterschiedlichen Themen austauschen können.

Die c’t <webdev> findet im Kölner Veranstaltungszentrum Komed statt. Alle Räume und Foyers im Komed sind barrierefrei gestaltet. Das Komed liegt im zentral gelegenen MediaPark. In unmittelbarer Umgebung befinden sich zahlreiche Hotels. Alle Details zur neuen Konferenz stehen auf der Website der Veranstaltung unter http://ctwebdev.de. Dort können Sie auch Tickets buchen. Ein Ticket für die zwei Konferenztage kostet 699 Euro, ein Ticket für einen Workshop kostet 499 Euro. Ein Kombiticket für einen Workshop und die Konferenz kostet 1099 Euro. (jo)