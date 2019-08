data2day 2019: Anmeldefrist zum Frühbucherrabatt verlängert

Um nach der Sommerferienpause auch Kurzentschlossenen noch die Möglichkeit zur vergünstigten Teilnahme an der data2day 2019 zu ermöglichen, haben die Veranstalter die Frühbucherphase bis zum 13. September verlängert. Die sechste Auflage der von heise Developer, iX und dem dpunkt.verlag organisierten Konferenz findet von 22. bis 24. Oktober 2019 im Pfalzbau in Ludwigshafen statt.

Evelina Gabasova, The Alan Turing Institute

Evelina Gabasova, Data-Science-Forscherin am The Alan Turing Institute, eröffnet die data2day 2019 mit einer Keynote unter dem Motto "Breaking black-box AI", die einen kritischen Blick auf den Umgang mit KI-Algorithmen verspricht. Wenn der Einsatz von Algorithmen zu unerwarteten Ergebnissen führt, sollten Data Scientists ihre Ansätze überdenken und neue Wege beschreiten. Gabasova zeigt anhand von Beispielen geeignete Vorgehensweisen dafür auf. In einer zweiten Keynote widmet sich zudem Professor Roberto V. Zicari vom DBIS an der Goethe Universität Frankfurt wichtigen Fragen der Ethik im Umgang mit künstlicher Intelligenz.

Auszüge aus dem Programm

Im Programm der Konferenz rund um Big Data, Data Science sowie maschinelles Lernen erwarten Teilnehmer an den beiden Haupttagen Vorträge zum gewohnt umfangreichen Themenspektrum. Zu den Sprechern der diesjährigen data2day zählen unter anderen:

Jetzt noch den Frühbucherpreis sichern

Im Rahmen der bis 13. September verlängerten Frühbucherphase kosten Tickets für die Konferenz nur 795 Euro – es lassen sich also 150 Euro gegenüber dem regulären Preis sparen. Teilnehmer, die zusätzlich einen der Workshops am Vortag der Hauptkonferenz buchen, erhalten weiteren Rabatt. Das diesjährige Tutorialangebot umfasst Themen wie Reinforcement Learning, Machine Learning zur Vorhersage von Zeitreihen, Stream Processing mit Flink sowie der Datenanalyse mit PySpark.

Wer über den weiteren Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann den Organisatoren auf Twitter folgen oder sich auf der Konferenzwebsite für den Newsletter registrieren lassen. (map)