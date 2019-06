data2day 2019: Programm online – Registrierung eröffnet

Das Programm der data2day 2019 steht nun online. Damit verbunden können sich interessierte Entwickler ab sofort für die Konferenz rund um Big Data, Data Science sowie maschinelles Lernen zum Frühbucherrabattpreis registrieren. Die von heise Developer, iX und dem dpunkt.verlag von 22. bis 24. Oktober 2019 organisierte Veranstaltung findet bereits zum insgesamt sechsten Mal statt – wie im Vorjahr erneut in der Heidelberger Print Media Academy.

Neben dem bewährten Fokus auf die wichtigsten Aspekte zeitgemäßer Massendatenanalyse- und -verarbeitung (Data Science/Analytics, Stream Processing, Visualisierung) greift die data2day 2019 außerdem wichtige Fragen der Ethik im Umgang mit künstlicher Intelligenz auf. Auch die organisatorischen Herausforderungen bei der Teamarbeit und abteilungsübergreifenden Kooperationen von Data Scientists, Data Engineers sowie DevOps-Verantwortlichen kommen ebenso zur Sprache wie die Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung von Data-Science- und Machine-Learning-Projekten.

Bis 30. August gilt für den Kauf des Konferenztickets noch ein Frühbucherpreis von 795 Euro: Statt des regulären Preises von 945 Euro lassen sich also für die zwei Konferenztage ganze 150 Euro sparen. Weiteren Rabatt gibt es bei der zusätzlichen Buchung eines Workshops am Vortag der Hauptkonferenz. Unter den Tutorial-Themen finden sich in diesem Jahr Reinforcement Learning, Stream Processing mit Flink, Machine Learning für die Vorhersage von Zeitreihen, Datenanalyse mit PySpark sowie Anwendungsentwicklung mit Graph-Technologie.

Wer über den weiteren Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich per Newsletter informieren lassen oder den Organisatoren auf Twitter folgen.

Die Veranstalter der data2day sind heise Developer, iX und der dpunkt.verlag, die Teil der Heise Gruppe sind. (map)