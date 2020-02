data2day 2020: Call for Proposals für die deutsche Data-Konferenz gestartet

Vom 19. bis 21. Oktober 2020 findet die mittlerweile siebte Auflage der data2day erneut in der Print Media Academy in Heidelberg statt. Die von heise Developer, iX und dpunkt.verlag organisierte Konferenz zu Big Data und Data Science baut inhaltlich auf dem bewährten Themenspektrum der vergangenen Jahre auf, dass sich rund um die Herausforderungen zeitgemäßer Massendatenanalyse- und -verarbeitung dreht.

Call for Proposals bis 27. April

Ab sofort können sich Experten aus dem Umfeld datengetriebener IT-Projekte im Rahmen des Call for Proposals (CfP) wieder mit Vorträgen und ganztägigen Workshops für die data2day 2020 bewerben. Erwünscht sind sowohl Einsteiger- wie auch vertiefende Talks von 45 oder 75 Minuten Länge bis hin zu Deep Dives mit noch mehr technischer Tiefe und sechs- bis siebenstündigen Tutorials, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktiv einbeziehen. Der CfP bleibt für Einreichungen bis zum 27. April geöffnet. Das fertige Konferenzprogramm wird dann voraussichtlich Anfang Juni veröffentlicht.

Im Fokus der data2day stehen traditionell Werkzeuge und Best Practices sowie praktische Erfahrungen, die Unternehmen und Organisationen im Zuge ihrer Big-Data- und Machine-Learning-Projekte sammeln konnten. Die Organisatoren der data2day wünschen sich darüber hinaus Beiträge zur intelligenten Wertschöpfung für Big Data, Planung und Aufbau der nötigen Techniken zur schnellen und performanten Datenermittlung sowie Methoden und Strategien zum Schutz der Unternehmensdaten.

Die wichtigsten Aspekte rund um Data Science und maschinelles Lernen beziehungsweise Deep Learning bis hin zu den datenschutzrechtlichen und ethischen Fragen bei der Datenanalyse und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz dürfen ebenso wenig fehlen. Gerne gesehen sind auch Einreichungen zu NoSQL, Hadoop, Spark sowie dem sie umgebenden Ökosystem, Distributionen sowie weiteren Plattformen, Frameworks und Werkzeugen zur Auswertung strukturierter und unstrukturierter Massendaten – bis hin zur Visualisiserung. Weitere Hinweise zu Themen und den Modalitäten der Bewerbung selbst finden sich auf der Konferenz-Website.

Speaker-Impressionen von der data2day

Big Data, Data Science und ML bleiben Dauerbrenner

Nach einem Intermezzo im Pfalzbau in Ludwigshafen kehrt die data2day 2020 wieder zurück in die Heidelberger Print Media Academy. Seit der ersten Auflage im Herbst 2014 mit 170 Teilnehmern erfreut sich die Konferenz anhaltend hoher Beliebtheit. 2019 konnten sich die Veranstalter über mehr als 280 an Big Data, Data Science und Machine Learning interessierte Besucher freuen.

Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich per Newsletter informieren lassen oder den Organisatoren auf Twitter folgen.

Eindrücke von den data2day-Konferenzen vermitteln die Bilder und Videos aus den vergangenen Jahren. (map)