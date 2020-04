data2day 2020: Call for Proposals für die deutsche Data-Konferenz verlängert

Auf inzwischen sechs erfolgreiche Ausgaben der data2day können die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag zurückblicken. Und auch trotz vieler Unwägbarkeiten angesichts der Corona-Pandemie hoffen die Organisatoren im Glauben an den allgemeinen Mehrwert von Präsenzveranstaltungen darauf, die Konferenz zu Big Data und Data Science in diesem Jahr wie geplant durchführen zu können – vom 19. bis 21. Oktober 2020 in der Print Media Academy in Heidelberg.

Mehr Zeit für den Call for Proposals

Um das neue Programm planmäßig Anfang Juni veröffentlichen zu können, bleibt noch ausreichend Zeit, weitere Vorträge und ganztägige Tutorials einzureichen. Im Rahmen des verlängerten Call for Proposals haben Expertinnen und Experten noch bis zum 11. Mai die Gelegenheit, sich mit ihren Vorschlägen aus dem Umfeld datengetriebener IT-Projekte zu bewerben, bevor der Programmbeirat sich Ende Mai erstmals per Videokonferenz zum Sichten der Einreichungen zusammenfindet.

Passend zum traditionellen Fokus der data2day auf Werkzeuge und Best Practices sowie praktische Erfahrungen wünschen sich die Organisatoren unter anderen Vorschläge zu Themen wie:

Smart, Fast und Secure Data (Methoden und Strategien)

Datenanalyse und -verarbeitung (Programmiersprachen und Tools)

Machine Learning und Deep Learning (Netzwerke, Bibliotheken und Frameworks)

Data Science (Use Cases, Best Practices und Architekturen)

KI und Ethik

Eindrücke von den data2day-Konferenzen Bilder sowie Videos zu Vorträgen und Keynotes aus den vergangenen Jahren vermitteln Einblicke in die Themen und die Atmosphäre der Konferenzreihe.

Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich per Newsletter informieren lassen oder den Organisatoren auf Twitter folgen. (map)