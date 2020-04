enterJS 2020: JavaScript-Konferenz wurde in den Herbst verschoben

Die seit 2014 bestehende JavaScript-Konferenz enterJS wird nun von 28. September bis 1. Oktober stattfinden. Der Veranstaltungsort ist weiterhin das darmstadtium, wo die Entwicklerveranstaltung Ende Juni eigentlich hätte stattfinden sollen. Die nun offizielle Verschiebung in den Herbst ist die Konsequenz der bisherigen und zu erwartenden Verordnungen im Zuge der COVID-19-Pandemie, die derzeit das Ausrichten von Konferenzen unmöglich machen.

Den Veranstaltern – das sind heise Developer, iX und dpunkt.verlag – ist es gelungen, dass nahezu alle Speaker der enterJS auch ihre Teilnahme zu dem späteren Termin zusagen konnten. Entstandene Lücken werden wir in den kommenden Wochen füllen.

Nun parallel mit der betterCode

Die enterJS wird nun außerdem parallel zur betterCode stattfinden, der neuen Konferenz von Heise Medien und dpunkt.verlag. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich an den beiden Hauptkonferenztagen der JavaScript-Veranstaltung auch die Vorträge der betterCode anschauen. Die betterCode zeigt die wichtigsten Entwicklungen bei Programmierparadigmen, Programmiersprachen und Tools sowie zu den kulturellen Verschiebungen in den IT-Abteilungen. Wer demnach den Horizont über JavaScript hinaus erweitern möchte oder bereits in verschiedenen IT-Domänen unterwegs ist, bekommt somit ein vielschichtigeres Programm aus weiteren knapp hundert Sessions geboten. Mit der Veröffentlichung des Programms der betterCode ist innerhalb der nächsten zwei Wochen zu rechnen.

Bis zum 14. August gelten nun für beide Events die Frühbucherpreise. Außerdem wurden die Preise der enterJS an die der betterCode nach unten angepasst. Wer schon ein Ticket hat, bekommt die Differenz zurückerstattet.

Auch in Richtung Online gedacht

Im Glauben an den allgemeinen Mehrwert von Präsenzveranstaltungen hoffen die Veranstalter darauf, beide Konferenzen trotz der Corona-Pandemie wie gewohnt durchführen zu können – Online-Ausgaben sind für den Fall der Fälle jedoch ebenfalls als Alternative in Vorbereitung.

Weitere Informationen zur enterJS finden sich auf der Konferenz-Website. Hier ist auch das gegenwärtige Programm verlinkt. Einen frühen Eindruck zur betterCode gibt es auf deren Website. (ane)