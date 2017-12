Noch bis zum 14. Januar sind JavaScript-Entwickler eingeladen, sich mit Vortrags- und Workshopideen für die fünfte Auflage der enterJS-Konferenz zu bewerben.

Vom 19. bis 21. Juni 2018 findet in Darmstadt erneut die Enterprise-JavaScript-Konferenz enterJS statt. Vortrags- und Workshopvorschläge nehmen die Veranstalter heise Developer, dpunkt.verlag und iX noch bis zum 14. Januar 2018 entgegen. Willkommen sind alle Einreichungen, die sich mit dem Einsatz von JavaScript im Enterprise-Umfeld beschäftigen – von Herausforderungen, Praxis- und Sicherheitstipps bis hin zu Erfahrungsberichten.

Beispiele für gewünschte Themen sind unter anderem die Integration von JavaScript in bestehende Softwarearchitekturen, Performance- und Sicherheitsoptimierungen sowie der Einsatz von Tools und Frameworks. Wie bereits in den vergangenen Jahren sind Vorträge zu Angular, TypeScript, React und Node.js, aber auch zu Vue.js oder Electron gerne gesehen. Bei Fragen zu Themen oder Gestaltung der Einreichung, hilft das Team der enterJS gern per Mail weiter. Außerdem ist es möglich, sich bestimmte Themen oder Sprecher mit dem Call for Suggestions zu wünschen.

Den Vorträgen am 20. und 21. Juni geht ein Workshoptag voraus, an dem Besucher die Gelegenheit haben, praktisch in die Themen einzusteigen. Das komplette Programm ist Anfang Februar zu erwarten, Rückmeldungen zu den Einreichungen gibt es bis Ende Januar. Wer über enterJS-Neuigkeiten informiert werden möchte, kann den Konferenz-Newsletter abonnieren oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

Impressionen der enterJS 2017

(bbo)