enterPy: CfP verlängert für die Konferenz zu Python in Business, Web und DevOps

Am 25. und 26. Mai 2020 findet im Congress Center Rosengarten in Mannheim erstmals die enterPy statt. Die von heise Developer, iX und dem dpunkt.verlag organisierte neue Konferenz zu Python in Business, Web und DevOps widmet sich sowohl Grundlagen wie auch fortgeschrittenen Themen rund um die Python-Entwicklung. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf praktischen Erfahrungen aus konkreten Projekten unterschiedlichster Branchen.

Von Grundlagen über Deep Dives bis in die Praxis

Im Rahmen des laufenden Call for Proposals (CfP) haben Python-Expertinnen und -Experten noch bis zum 31. Januar Gelegenheit, sich mit 45-minütigen Vorträgen und ganztägigen Workshops für die Konferenz zu bewerben. Erwünscht sind Einreichungen zu den wichtigsten Themenbereichen von den Python-Grundlagen über Deep Dives, Frameworks und Tools, Web, DevOps, Security und Testing bis hin zu Data Science und Machine Learning. Gerne gesehen sind außerdem konkrete Hilfen für Ein- und Umsteiger – darunter beispielsweise angehende Data Scientists oder auch C/C++/Java-Entwickler, die sich in Python engagieren wollen.

Die Programmiersprache Python ist zwar schon gut zwei Jahrzehnte alt, erfreut sich aber dennoch kontinuierlich wachsender Beliebtheit und wird von einer riesigen Community getragen. Python kann vor allem mit drei Aspekten punkten: Die Sprache ist einfach zu erlernen, universell einsetzbar und liefert schnell brauchbare Anwendungen. Vor diesem Hintergrund will die enterPy nun gezielt Fachleute ansprechen, die Python bereits produktiv im Unternehmen einsetzen oder dies planen, um sich die Vorteile und Chancen der Programmiersprache in der Datenanalyse, dem Machine Learning, der Web-Programmierung oder auch im DevOps-Umfeld zunutze zu machen.

Workshops und zwei Vortrags-Tracks

Teilnehmern bietet die enterPy dafür einen Workshop-Tag mit ganztägigen, in die Tiefe gehenden Tutorials sowie einen Konferenztag mit zwei parallelen Vortrags-Tracks. Die enterPy will zeigen, wie sich neue Entwicklungen von Python, aber auch Tools und Techniken gewinnbringend im Unternehmenskontext in der Praxis einsetzen lassen. Das vollständige Programm wird voraussichtlich ab Mitte Februar auf der Konferenzwebsite veröffentlicht. (map)