enterPy online: Frühbucherrabatt bis zum 18. Mai verlängert

Die erste Online-Konferenz zu Python in Business, Web und DevOps – organisiert von heise Developer, iX und dpunkt.verlag – liefert am 26. Mai eine kompakte Übersicht zahlreicher technischer Aspekte der Programmiersprache Python. In sechs Vorträgen präsentieren Expertinnen und Experten praxisnahe Einblicke in die wichtigsten Einsatzgebiete im Unternehmenskontext. Von Tipps und Tricks rund um Python, über Testing und administrative Aufgaben bis zu Prozessen und Workflows für Data Scientists spannt sich das Themenspektrum der enterPy online.

Die Vorträge im Überblick:

Web-Crawling mit Python – Yevgen Papernyk

Level up the Developer Experience with Tests – Eli Flores



"Ich komme später darauf zurück": Eine Einführung in async/await – Christiph Iserlohn



Workflows und Datentransformation mit Apache Airflow – Stefan Baerisch



Von PowerShell nach Python – Peter Monadjemi



Migration auf Python 3: Warum die Uhr immer lauter tickt – Rainer Grimm



Noch bis 18. Mai den Frühbucherrabatt nutzen

Rabattierte Tickets zum Preis von 99 Euro stehen für die enterPy online noch bis zum 18. Mai bereit. Danach kostet die Teilnahme 129 Euro. Von einem besonderen Rabatt profitieren darüber hinaus all jene, die sich für das deutlich umfangreichere Programm und die Workshops der enterPy-Konferenz vom 23. bis 24. November in Heidelberg interessieren: Die 99 Euro für die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung werden vollständig auf die Ticketpreise der Herbst-Konferenz angerechnet.

Bereits während der enterPy online erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich vom (Heim-)Arbeitsplatz oder aus dem Wohnzimmer heraus mit den Expertinnen und Experten auszutauschen. Eingereichte Fragen werden live beantwortet, Präsentationen und Konferenzunterlagen stehen ebenso wie der komplette Videomitschnitt der virtuellen Konferenz frei zur Verfügung.

Nähere Details zum Programm, Ablauf und zu den technischen Anforderungen finden sich auf der enterPy-online-Website. (map)