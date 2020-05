enterPy online: Noch bis zum 12. Mai 2020 Frühbucherrabatt sichern

In sechs Vorträgen bietet die erste von heise Developer, iX und dpunkt.verlag organisierte Online-Konferenz zu Python in Business, Web und DevOps einen kompakten Einblick in technische Aspekte der Programmiersprache Python sowie deren wichtigste Einsatzgebiete im Unternehmenskontext. Das Themenspektrum der enterPy online am 26. Mai 2020 reicht vom Testing über administrative Aufgaben bis zu Prozessen und Workflows für Data Scientists.

Frühbucherrabatt läuft am 12. Mai aus

Tickets für die enterPy online gibt es noch bis zum 12. Mai 2020 zum Frühbucherpreis von 99 Euro (zzgl. MwSt.) – danach kosten sie 129 Euro (zzgl. MwSt.). Wer sich darüber hinaus für das deutlich umfangreichere Programm und die Workshops der enterPy-Konferenz vom 23. bis 24. November 2020 in Heidelberg interessiert, kann zusätzlich sparen: Die 99 Euro für das Ticket der virtuellen Veranstaltung werden vollständig als Rabatt auf die Teilnahme an der Herbst-Konferenz angerechnet.

Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhalten während der virtuellen Konferenz die Möglichkeit, sich vom (Heim)-Arbeitsplatz oder aus dem Wohnzimmer heraus mit den Expertinnen und Experten auszutauschen. Eingereichte Fragen werden live beantwortet, Präsentationen und Konferenzunterlagen stehen ebenso wie der komplette Videomitschnitt der enterPy online frei zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Programm, dem Ablauf und den technischen Anforderungen finden sich auf der enterPy-online-Website. (map)