heise MacDev: Call for Proposals endet am 21. Juni

Nur noch bis 21. Juni können sich Entwickler mit Vorträgen und Workshops für die erste heise MacDev bewerben. Die Konferenz findet von 3. bis 5. Dezember im Haus der Wirtschaft in Karlsruhe statt. Sie richtet sich an Softwareentwickler und -architekten, IT-Projektleiter, aber auch an GUI-Designer, die sich vor Ort über den neuesten Stand der Software-Entwicklung für Apple-Geräte informieren können und wertvolle Tipps für ihren Entwickleralltag erhalten.

Vom User Interface bis zur Cross-Plattform-Entwicklung und neuesten WWDC-Highlights

Die Vorträge werden sich nicht nur vielen von Apples Frameworks widmen, sondern auch den wichtigsten Tools und Programmiersprachen. Außerdem wird es um GUI-Design, 3D/Grafik, Mobile Development und plattformübergreifende Programmierung gehen. Wertvolle Tipps aus der Praxis, ein Ausblick auf vielversprechende Entwicklungen sowie die Diskussion neuer Anwendungsszenarien sollen das Konferenzprogramm abrunden.

Auch möchten die Organisatoren die wichtigsten neuen Themen von Apples eigener Entwicklerkonferenz WWDC berücksichtigen, die diese Woche im kalifornischen San Jose stattfand. Weitere Inspiration finden Interessierte im Call for Proposals.

Als erster Keynote-Sprecher steht übrigens Phillip Shoemaker fest. Der frühere Mitverantwortliche für die Apple Store Review ist heute CEO von Identify.com.

Erste Entwicklerkonferenz von Mac & i

Veranstalter der heise MacDev sind Mac & i, heise Developer und der dpunkt.verlag. Wer über die Veranstaltung auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann sich auf der Konferenz-Website für den Newsletter registrieren oder den Organisatoren auf Twitter folgen. (ane)