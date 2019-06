heise devSec 2019: Das Programm ist online

Vom 24. bis 26. September geht die heise devSec nach zwei ausverkauften Veranstaltungen in die dritte Runde. Erneut bestimmt das Motto "Sichere Software beginnt vor der ersten Zeile Code" die Konferenz in Heidelberg. Sie richtet sich in erster Linie an Softwareentwickler und -architekten, die das Thema Security im Blick haben, dafür verantwortlich sind und sich täglich den damit verbundenen Herausforderungen stellen müssen.

Die Veranstalter heise Developer, heise Security und der dpunkt.verlag haben nun das Programm veröffentlicht, das unter anderem Vorträge zu folgenden Themen bietet:

Zeitgemäße Sicherheitsstandards für Webapplikationen

Drei Dinge, die jeder Entwickler über Kubernetes-Security wissen sollte

Wie praxistauglich ist DevSecOps wirklich – ein Erfahrungsbericht

Security-Fallstricke von Python-Applikationen in produktiven Umgebungen

State of the Art Authentication mit Java EE 8

Node.jS/NPM-Security

Safety & Security by Design

Für die Anmeldung gilt bis zum 2. August ein Frühbucherrabatt, mit dem sich der reguläre Preis der Konferenztickets von 945 auf 795 Euro reduziert. Die Workshops zu Web Application Security, Java Security Sins, Docker- und Kubernetes-Security sowie dem sicheren Einsatz von Kryptografie kosten jeweils 495 Euro. Teilnehmer, die einen Workshop zusammen mit dem regulären Programm buchen, erhalten einen Rabatt von 45 Euro.

Wer über den Verlauf der heise devSec informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag lautet dieses Jahr #devSec19.