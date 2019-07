heise devSec 2019: Jetzt noch Frühbucherpreise sichern

Vom 24. bis 26. September geht die heise devSec nach zwei ausverkauften Veranstaltungen in die dritte Runde, und bis zum 2. August gibt es Tickets zu vergünstigten Preisen. Erneut bestimmt das Motto "Sichere Software beginnt vor der ersten Zeile Code" die Konferenz in Heidelberg. Sie richtet sich an Entwickler, die das Thema Security im Blick haben und sich täglich den damit verbundenen Herausforderungen stellen müssen.

Die Veranstalter heise Developer, heise Security und der dpunkt.verlag haben nun auch den Sprecher der Eröffnungs-Keynote bekanntgegeben: Stephan Gerhager, Leiter der Informationssicherheit bei der Allianz Deutschland, widmet sich den Informationssicherheitsrisiken von vernetzten Fahrzeugen. Er hat in der Automobilbranche unter anderem während seiner fünfjährigen Tätigkeit als IT-Sicherheitsexperte bei Audi Erfahrungen gesammelt.

Darüber hinaus bietet das Programm der heise devSec unter anderem Vorträge zu folgenden Themen:

Der lange Weg zum sicheren Code

Moderne Sicherheitsstandards für Webapplikationen

Open-Source-Bibliotheken mit statischer Codeanalyse bewerten

Beyond Passwords? Fido2 und WebAuthn in der Praxis

Secure Software Development in Großunternehmen



Shift left, Security by Design und agile Entwicklung

Stephan Gerhager

Für die Anmeldung gilt bis zum 2. August ein Frühbucherrabatt, mit dem sich der reguläre Preis der Konferenztickets von 945 auf 795 Euro reduziert. Die Workshops zu Web Application Security, Java Security Sins, Docker- und Kubernetes-Security sowie dem sicheren Einsatz von Kryptografie kosten jeweils 495 Euro. Teilnehmer, die einen Workshop zusammen mit dem regulären Programm buchen, erhalten einen Rabatt von 45 Euro.

Wer über den Verlauf der heise devSec informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag lautet dieses Jahr #devSec19. (rme)