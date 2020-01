Gut, man könnte sie auch Arroganzhumanisten oder Filterblasenhumanisten nennen, gegen die selbst die Religioten nur Waisenknaben sind. Wie die meisten libertären Strömungen GLAUBEN diese Leute, dass die menschliche Spezies irgendwann unabhängig von allem dahinvegitieren wird, wobei sie selbst dass gar nicht als dahinvegitieren erkennen. Sie verneinen ingesamt die kulturelle Evolution, weil sie nur einen Bereich betrachten und den meinen sie in ihrer Arroganz kontrollieren zu können. Natürlich kommt dieser abgehobene Quatsch aus der westlichen Welt oder besser gesagt, aus der Welt, die den Rest der Welt für sich arbeiten läßt, nebenher noch den Planeten zerlatscht und all das gerne ausblendet. Aber wie geht man gegen die Entwicklungen vor? Mit einem digitalem Aussteigerprogramm? Heute geht das noch, denn heute heißt es noch du KANNST

- die Rechnung mit dem Handy bezahlen

- den Antrag online ausfüllen

- die Fahrkarte per app lösen

- xyz im Internet kaufen etc. ...

aber in 10-15 Jahren heißt es dann vielleicht du MUSST ... und dann? Die sukzessive Abschaffung des Bargeldes wird doch auch nicht aus Spaß betrieben.Was also tun?

Klar! Auswandern nach irgendwo. Wenn du genug Geld hast und keine Krankheit, deren Versorgung Erste-Weltmedizin erfordert, geht das ... vielleicht. Nein, die Lösung muss gesellschaftlich erfolgen und zwar durch uns, aber genau da sehe ich wie auch in vielen anderen Bereichen überhaupt nichts. Am Ende liegt die Hoffnung aucvh hier darin, dass dieser Planet so dermaßen zurücklatscht dass es klatscht.