Neue Kameras, neue Objektive und diverse Bugfixes: Adobe hat Updates für Lightroom CC und 6 sowie Camera Raw veröffentlicht. Auf den kürzlich angekündigten Geschwindigkeits-Schub müssen Nutzer indes noch warten.

Nach dem Update für für Lightroom Mobile hat Adobe auch die PC- und Mac-Version von Lightroom sowie Camera Raw aktualisert. Laut dem offiziellen Blog-Eintrag bringt Lightroom CC 2015.12 und Lightroom 6.12. in Verbindung mit Camera Raw 9.12 neben der Unterstützung für neue Kameramodelle und neuen Objektiv-Profilen auch einige Buxfixes mit.

Camera Raw-Version 9.11 habe Adobe wegen der potenziellen Assoziation zum Terroranschlag am 11. September 2001 bewusst ausgelassen. Der Übersicht halber sei in diesem Zuge auch die Versionsnummer von Lightroom CC von 2015.10 auf 2015.12 gestiegen.

Unterstützung für Objektive und Kameras

Mit Camera Raw in Version 9.12 will Adobe unter anderem die Unterstützung für Canons neue Modelle EOS 6D Mark II und EOS 200D, die Nikon D7500, die Leica TL2 sowie die Outdoor-Kamera Olympus Tough TG-5 liefern. Außerdem sollen folgende Objektiv-Profile integriert worden sein:



Darüber hinaus will Adobe Farbprofile für verschiedene Nikon- und Panasonic-Kameras geliefert sowie Abhilfe für diverse Fehler in Lightroom geschaffen haben. So soll unter anderem ein Problem im Zusammenhang mit der Navigator-Vorschau sowie mit der Übertragung der GPS-Daten bei iPhone-Videos behoben worden sein. Mit dem erst kürzlich angekündigten Geschwindigkeits-Schub sei indes erst zu einem späteren Zeitpunkt zu rechnen. Die kompletten Changelogs gibt es jeweils auch einzeln für Lightroom sowie Camera Raw auf dem Adobe-Blog. (msi)