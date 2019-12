"Alle Wetter": die Siegerfotos des Wettbewerbs

Auch beim Foto-Wettbewerb "Alle Wetter" erreichte uns eine bunte Auswahl an Beiträgen – von Makro-, über Luftaufnahmen bis hin zu Straßenszenen. Die Gewinnerfotos sind jedoch ausnahmslos Landschaften. Vor grandioser Kulisse spielen sich teilweise ganze Dramen am Himmel ab und schaffen aus Licht, Wolken und Nebel bildgewaltige Eindrücke.

Platz 1: Kraftvolle Naturgewalten

Blitze, Sturm und Wellen – das sind gute Zutaten für beeindruckende Wetteraufnahmen, wie das Siegerfoto "Gewitter in der Nacht am Meer" von Galeriefotograf etherman. Die knackscharf abgebildeten Blitze, die die tiefhängenden Wolken mit dem tiefschwarzen Meer verbinden, zeigen die grandiose Kraft des Gewitters. Als Schwarz-Weiß-Umsetzung wirkt es noch beeindruckender. So empfand auch die Community, die diese Aufnahme zum Siegerfoto wählte.

Platz 2: Stimmungen zum Sonnenaufgang

Der frühe Vogel fängt den Wurm – dieses Sprichwort scheint ein Garant für gute Fotos zu sein. Denn bekanntlich sind die Lichtverhälnisse kurz vor und kurz nach dem Sonnenaufgang besonders fotofreundlich. Warme Farbtöne tauchen die gesamte Aufnahme in ein besonderes Licht. Wetterfotografen wissen aber auch, dass diese frühe Stunde einzigartige Motive bereithält. Aufsteigender Nebel und morgendlicher Reif verleihen den Fotos eine magische Stimmung, wie die Aufnahme "Sonnenaufgang über den Wolken" von Galeriefotograf Hanno Rathmann, der mit einem 2. Platz ausgezeichnet wurde.

Platz 3: Weite Landschaften

Sonnenaufgänge, Stürme oder auch Wolkenbrüche entfalten ihre Stimmung in weitläufigen Landschaftsaufnahmen besonders gut, wie auch die Aufnahme "Quiraing" von Galeriefotograf biggerboy beweist. Er nahm zwar "nur" ein Sonnenaufgang auf, doch dieser flutet die gesamte Berglandschaft mit goldenem Licht. Das überzeugte auch die Community. Sie wählte dieses Foto auf Platz 3.

(ilk)