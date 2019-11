Alles in Schwarzweiß: Die Bilder der Woche (KW 48)

Farbe lenkt ab, sagen viele Fotografen. Anders herum betont die Abwesenheit von Farbe die Bildaussage. Jedes einzelne Foto der "Bilder des Tages" dieser Woche nutzt die Schwarzweiß-Umsetzung, um die Bildaussage zu verstärken. So wirkt die Pose der Ballerina von Fotograf Thomas Baur in Schwarzweiß besonders ausdrucksstark. Nichts lenkt in der Aufnahme vom Ausdruck der Tänzerin ab. Der Betrachter kann sich voll auf die Szene konzentrieren. Unterstützt wird die Wirkung des Bildes zusätzlich von der gelungenen Lichtführung.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 48) (7 Bilder) Ballerina Das Bild Balerina entstand während eines Workshops", schreibt uns Fotograf Thomas Baur alias "Weiler". "Nachdem ich diese Tänzerpose in einem Forum gesehen hatte, war ich völlig begeistert davon und wollte sie umsetzen." Entscheidend für die Wirkung ist hier die Lichtsetzung: Großes Hauplicht von oben, Striplight mit Grid von der Seite.

(Bild: Thomas Baur/Weiler)

Das schon oft gesehene Szenen wie eine minimalistische Landschaftsaufnahme den Betrachter zumindest zum Schmunzeln bringen kann, beweist das Foto downhill von Galeriemitglied .ChristiaN. in dem Bild vom Montag. Auch das Porträt Naemi von Thomas Ruppel entfaltet seine Wirkung erst durch die Umsetzung in Schwarzweiß. Weitere SW-Anregungen finden Sie in unserer Bilderstrecke.

(pen)