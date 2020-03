Analog geht auch: Die Bilder der Woche (KW 11)

In unserer c't Fotografie Galerie ist die Leidenschaft für analoge Fotografie immer noch da. Das erkennt man an Usernamen, aber hin und wieder auch an einer Aufnahme selbst. In dieser Woche lieferte "FMW51" ein Bild des Tages mit einem ganz charakteristischen Look, der auch ohne Lightroom und Photoshop auskam. "Forth Bridge" entstand mit analoger Technik und die clever gewählte Perspektive arbeitet die mächtigen Ausmaße dieser Eisenbahnbrücke eindrucksvoll heraus.

Alle Bilder des Tages mit Hintergrundinfos finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 11) (7 Bilder) Die Lübbensteine Fotograf Frenchi81 zeigt in diesem Bild des Tages "Die Lübbensteine" in der Nähe der niedersächsischen Stadt Helmstedt. Entstanden sind sie in der Jungsteinzeit. Es handelt sich dabei um eine Grabanlage. (Bild: Frenchi81)

(ssi)