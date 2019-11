Aus Stein, Glas und Metall: Die Bilder der Woche (KW 44)

Architektur zu fotografieren hat viele Reize, aber auch viele Herausforderungen, denn es gilt das Besondere des Bauwerks, der Brücke oder des Monuments herauszuarbeiten. Auf Symmetrie, Linienverläufe, Spiegelungen und die Perspektive legt der Architekturfotograf deshalb besonderes Augenmerk. Und weil das Motiv in der Regel statisch ist, muss es der Fotograf sein, der sich solange bewegt, bis er die richtige Perspektive gefunden hat. So ging es zum Beispiel Erhard Batzdorf, der diese Woche das Bild des Tages vom Donnerstag aufgenommen hat und der weit gehen musste, bis die Brücke so vor ihm lag, wie er sich das vorgestellt hatte. Sehen Sie selbst:

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 44) (7 Bilder) Das Bild des Tages vom Samstag trägt den Titel Axel Towers... und wurde vom Gelariefotografen JeanFP in Kopenhagen aufgenommen. Bekannt war ihm das Gebäude vorher nicht; gefunden hat er es zufällig, als er auf der Suche nach einem Restaurant war. "Das Mittagessen war damit 'gegessen'", schrieb er uns, denn "die Axel Towers haben mich nicht mehr losgelassen. Ein WOW-Effekt!"



(keh)