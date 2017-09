Auch ganz alltägliche Situationen können ihre besonderen Momente haben. In den Bildern des Tages der letzten Woche gibt es einige von ihnen.

Zwei Schwestern, die sich in den Armen halten, eine Surferin, kurz vor ihrem Ritt auf dem Münchener Eisbach oder ein Baby, das die eigenen Füße entdeckt: Wer sich darauf einlässt, findet diese Woche in einigen Bilder des Tages gute Beispiele für Fotos ganz alltäglicher Situationen, die trotzdem viel Gefühl transportieren. Selbst in der kühlen Sachlichkeit einer Museumsaufnahme oder einem sich den Bart zwirbelnden Fahrradfahrer kann man sie entdecken – wenn man es zulässt:

(keh)