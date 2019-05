Bunt beflügelt: Die Bilder der Woche (KW 18)

Bild 1 von 7

Galeriefotograf Christof Denter, alias christof (1), fotografierte die Kranhäuser in Köln für unser Bild am Montag. Dazu erzählt er: Bilder, die ich von den Kranhäusern im Kölner Rheinauhafen gesehen hatte, fand ich wegen der strengen geometrischen Form sehr interessant. Da ich Mitte Februar in der Nähe von Köln war, hatte ich beschlossen, mir ein "eigenes Bild" zu machen. Dabei ist das Bild "Kranhaus" entstanden. Ein Blick, der an der Glasfasade nach oben führt und sich in der Ferne verliert. Da an diesem Morgen die Welt relativ schwarz-weiß war, fand ich, dass durch die Umsetzung in schwarz-weiß die dunklen parallelen Linien eindrucksvoll zur Geltung kommen.