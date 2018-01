Das Bild des Tages vom vergangenen Dienstag zeigt die Treppe im Hamburger Kontorhaus Sprinkenhof. (Bild: Menning)

Markante Formen und Farben dominierten die Bilder der Woche zum Jahresanfang. Während viele der Motive menschengemacht sind, hat andernorts auch die Natur ihre zeichnerische Begabung unter Beweis gestellt.

Farben und Linien wie gemalt, ob vom Menschen oder von der Natur geschaffen – Formen und Lichter spielten in den Bildern der ersten Kalenderwoche 2017 eine zentrale Rolle. Zu Beginn präsentierten wir mit dem Foto von Galerie-Mitglied Doc-Hille ein Beispiel für gelungene Architekturfotografie. Sein Bild von der Stockholmer Metro-Station Solna centrum erhält seine Dramatik vor allem dank der feuerroten Deckenfarbe. So wirkt der Tunnel, in den die symmetrisch angeordneten Rolltreppen hineinverlaufen, wie ein (wenngleich aufwärts gerichteter) Höllenschlund.

Deutlich freundlicher die Anmutung der fließenden Linien im Bild des Tages vom Montag: Dass es sich um Eisblumen an einem Dachfenster handelt, wird erst beim Lesen der Bildbeschreibung von Community-Fotograf Dirk E. deutlich. Geheimnisvoll bleibt das Motiv von ispin: Zu was für einem Gebäude diese Außenwand gehören mag, kann nur gemutmaßt werden. Eindeutig hingegen klappt die Standortbestimmung beim obenstehenden Foto von Galerie-Nutzer Menning. Auf seiner Aufnahme der Treppe im Hamburger Kontorhaus Sprinkenhof kommt die Sogwirkung dank der akkurat gewählten Aufnahmeperspektive nebst Ultraweitwinkel-Brennweite besonders gut zur Geltung.

Unsere Bilderstrecke zeigt diese und alle weiteren Bilder des Tages aus der vergangenen ersten Kalenderwoche noch einmal in der Übersicht:

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 1) (7 Bilder) Für sein Bild mit dem Titel Stockholm underground - Part 1 diente Galerie-Mitglied Doc-Hille eine U-Bahn-Station als Modell. "Es handelt sich übrigens um die Station Solna centrum", schreibt der Fotograf. Eröffnet wurde sie 1975, bis zu 11.000 Fahrgäste steigen hier täglich ein und aus. Auf dem Foto ist vom sonst geschäftigen Treiben nichts zu sehen. "Ich musste einige Zeit warten, bis keine Menschen mehr die Rolltreppe nahmen", erklärt unser Community-Mitglied in der Bildbeschreibung.

(Bild: Doc-Hille )

(msi)