"The Dragoneye" fotografiert von Stefan Bock. (Bild: Stefan Bock)

Im rauen Norden Norwegens und in den Tiroler Alpen entdeckten zwei Fotografen den Stoff für ihre faszinierenden Bilder.

Für Fotografen ist Norwegen ein interessantes Reiseland, das eine Fülle an Naturmotiven bietet, die sich kreativ einfangen lassen. Stefan Bock reiste in den Norden des Landes. Sein Bild "The Dragoneye Uttakleiv Beach Lofoten VI" entstand auf den Lofoten. Diese Region umfasst unter anderem eine Inselgruppe vor der Küste Nordnorwegens. "Der dortige Strand von Uttakleiv, der nur durch einen Tunnel erreichbar ist, bietet nicht nur einen Sandstrand, sondern auch einen felsigen Abschnitt. In diesem befinden sich die sogenannten Augen. Das sind Vertiefungen in den Felsen, in denen Wasser steht und oftmals Steine liegen", schildert Stefan Bock. "Auf dem Foto sieht man das 'Drachenauge' im Vordergrund und das kleinere 'Auge' im Hintergrund."

Zu der technischen Umsetzung sagt der Fotograf: "Ich fand den Kontrast zwischen den ruhenden Steinen und dem sich bewegenden Meer im Hintergrund spannend. Diese Gegensätze sollten im Foto zugleich erscheinen. Daher habe ich 15 Sekunden belichtet, sodass die Bewegung von Wolken und Wasser sichtbar wurde." Es kam beim Fotografieren unter anderem ein ND-Filter zum Einsatz: "Der helle Sonnenuntergangshimmel wurde dabei mit meinem Cokin Nuances Gradual ND GND ND8 Soft abgedunkelt, sodass auch der Vordergrund lang genug belichtet werden konnte."

Schönheit des Körpers

Ralf Gehlen ließ sich bei seinem Aktbild "Skulpure" von der Schönheit des menschlichen Körpers inspirieren. Es entstand eine starke Studioaufnahme, die sich an Vorbildern aus der Antike orientiert. Zu der Umsetzung schrieb uns der Fotograf: "Meine Idee hinter dem Bild war recht einfach. Ich wollte mein Motiv in seiner Ästhetik und körperlichen Schönheit darstellen. Vorbild waren hier die Skulpturen, die man von den alten Griechen kennt! Aufgenommen wurde das Bild in meinen Fotostudio in Dinslaken."

Unsere Bilderstrecke zeigt diese und alle weiteren Bilder des Tages dieser Kalenderwoche noch einmal im Überblick:

