Das war der Advent: Die Bilder der Woche (KW 52)

Die Weihnachtswoche ist nun vorbei, doch ein wenig der festlichen Nostalgie liegt immer noch in der Luft. Auch Wohnungen und Fenster sind noch dekoriert als wöllten sie die feierliche Stimmung mit ins neue Jahr nehmen. Doch bevor wir dieses auch hier bei Heise einläuten, möchten wir mit den Fotografen unserer Fotogalerie noch einen kleinen Rückblick in die Adventszeit halten.



Galeriefotograf philop nimmt uns mit zu der festlich geschmückten Trinkhalle in Baden-Baden. Winterlich geht es weiter mit einer ausgelassenen Pinto-Araber-Stute von creativeartview, die an einem Wintermorgen im Schnee spielt. Galeriemitglied wwak nimmt uns mit in den weihnachtlich dekorierten Hafen von Neuharlingersiel.

Am Weihnachtstag brachte uns Remo Primatesta mit „under the stars“ quasi das Licht des Himmels auf die Erde. Wenn auch ganz bildlich gesprochen, bringt das Motiv doch einen weihnachtlichen Frieden zum Ausdruck.

Am ersten Feiertag erinnerte Groessis Aufnahme „Morgens um 7 über München“ vom Titel zwar stark an einen bekannten Werbeslogan, zeigt aber gleichzeitig einen der wunderschönen Sonnenaufgänge, die unsere vergangene Adventszeit geprägt haben. Darunter zeigt sich das weihnachtlich erleuchtete München und die Schemen der Alpen im Hintergrund.

Der zweite Feiertag startete mit dem „Frühwinternebel“ von FelixW80. Der sich, auch bei Sonnenaufgang, auf den Weg in die Berge machte, um den Nebel im Tal zu fotografieren.

Nach Weihnachten schneite es gewaltig, zumindest auf unserem Bild am Freitag von Uschi Hermann. In den Kommentaren zeigten sich die Autofahrer erleichtert, dass Aufnahmeort und -zeit nicht ganz so nah am Hier und Jetzt lagen.

Alle Bilder dieser Woche hier noch einmal in der Übersicht:

(cbr)