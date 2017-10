c't Fotografie 5/2017

Landschaftsfotografie - Mit diesen Tipps gelingen beeindruckende Naturaufnahmen vor der eigenen Haustür ... Die weiteren Themen: Fremdhersteller-Objektive im Test - Was taugen die Lösungen jenseits der bekannten Unternehmen?; Workshop - So gelingt die Schwarzweiß-Umsetzung von Farbaufnahmen; Ratgeber Recht - Mit diesen Mitteln schützen Sie sich vor Bilderdieben im Internet; Indoor ohne Studio - Spontane Ideen für People-Fotografie in den eigenen vier Wänden