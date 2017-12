Für dieses Foto verleiht die Jury Jayaprakash Joghee Bojan den Titel 2017 National Geographic Nature Photographer of the Year. (Bild: Jayaprakash Joghee Bojan, 2017 National Geographic Nature Photographer of the Year )

Tiere, Landschaften, Unterwasser- und Luftbildaufnahmen: Unter 11.000 Einsendungen hat das Magazin National Geographic die besten Naturfotos des Jahres ausgezeichnet. Das Gewinnerfoto zeigt einen Urang-Utan auf Borneo.

Auge in Auge mit einem Orang-Utan – mit diesem Motiv hat Jayaprakash Joghee Bojan aus Singapur den Gesamtsieg beim Wettbewerb 2017 National Geographic Nature Photographer of the Year geholt. Mit seinem Foto konnte er sich gegen rund 11.000 weitere Einsendungen durchsetzen und erhält eine Siegesprämie von 10.000 US-Dollar. Darüber hinaus hat die Jury des Magazins auch die besten Fotos in den Kategorien Wildtier-, Landschafts-, Luftbild-, und Unterwasserfotografie ausgezeichnet.

Geduldsprobe im Regenwald

Bojans Siegerbild trägt den Titel „Face to face in a river in Borneo“. Nach Angaben der Organisatoren hat es der Fotograf während einer mehrtägigen Tour mit einem Hausboot auf dem Fluss Sekoyner im Tanjung Puting Nationalpark aufgenommen. An einer Stelle, von der bekannt war, dass das Orang-Utan-Männchen den Fluss bereits zuvor überquert hatte, harrte Bojan aus, um auf die Rückkehr des Affen zu warten. Als schließlich ein Ranger den Affen gesichtet hatte, stieg der Fotograf ins Wasser, um das Tier nicht zu verschrecken, und drückte im richtigen Moment auf den Auslöser. In so einem Augenblick, sagt Bojan, spüre man keinen Schmerz, keine Moskitostiche, keine Kälte, sondern verliere sich ausschließlich in der Szene, die sich vor einem abspielt.

Unsere Fotostrecke zeigt die besten Bilder der einzelnen Kategorien inklusive der Original-Bildunterschriften:

In der Kategorie Landschaften geht der erste Platz an den Hawaiianer Karim Ilya, der ein beeindruckendes Vulkan-Foto eingesandt hatte, der US-Amerikaner Jim Obester gewann die Kategorie Unterwasser mit einem Bild einer Seeanemone, der Preis für das beste Luftbild geht an den Australier Todd Kennedy. Sein Foto zeigt ein vom Meer geflutetes Schwimmbecken.

Bereits im August dieses Jahres hatte National Geographic den besten Reisefotografen 2017 gewählt. Damals ging der Preis – inklusive des Sieges in der Kategorie Natur an den Mexikaner SergioTapiro Velasco für sein Foto einer Vulkan-Eruption, flankiert von einem vulkanischen Blitz:

Powerful eruption of Colima Volcano in Mexico on December 13th, 2015. That night, the weather was dry and cold, friction of ash particles generated a big lightning of about 600 meters that connected ash and volcano, and illuminated most of the dark scene. On last part of 2015, this volcano showed a lot of eruptive activity with ash explosions that raised 2-3 km above the crater. Most of night explosions produced incandescent rock falls and lightning not bigger than 100 meters in average.

(msi)