Atmosphärischer Blick auf Frankfurt. (Bild: totalstranger)

Atmosphärisches Licht ist der Schlüssel zu beeindruckenden Bildern. Bei den Bildern der Woche sind starke Beispiele zu sehen.

Der Fotograf totalstranger präsentiert in seinem Profil jede Menge faszinierende Stadtansichten. Sein Bild Intermezzo LXIII zeigt beispielsweise einen Ausschnitt der Frankfurter Stadtkulisse während des Sonnenuntergangs. totalstranger hat in seiner Aufnahme die besondere Lichtatmosphäre in diesem Moment verewigt. Die Farben des Himmels ziehen die Blicke des Betrachters auf sich und setzen die Bankentürme und die restliche Stadtarchitektur dramatisch in Szene, links am Rand ist der Frankfurter Hauptbahnhof zu erkennen. Aus der Luftperspektive heraus wirken die Gebäude der Metropole wie Miniaturen.

Makroshooting im Garten

Einen präzisen Blick auf die echte Welt der kleinen Dinge wirft der Fotograf Volker Lampe. Seine Makroaufnahme einer Hortensie ist besonders gelungen. Zu der Entstehungsgeschichte schrieb er uns folgendes: "Ein Ausflug in den Garten genügte, um diese Makroaufnahme zu machen. Es war die Natur selbst, die das diffuse Licht (stark bewölkter Himmel) und die monochrome blaue-lila Farbe der Hortensienblüte lieferte."

Bei der Bildgestaltung spielten für Volker Lampe mehrere Faktoren eine Rolle: "Meine Überlegungen konzentrierten sich auf den 'richtigen' Bildausschnitt und den Blütenstand mit seinen Strukturen, der in den Fokus gesetzt wurde. Die Kamera positionierte ich so, dass eine Bildaufteilung annähernd im Goldenen Schnitt erfolgte. Nun galt es noch durch Blendenwahl einen schönen Übergang von Unschärfe/Schärfe herauszuarbeiten." Bei dem Makroshooting funktionierte der Ansatz gut: "Der Reiz der Aufnahme liegt in der natürlichen Lichtstimmung in Verbindung mit dem weichen Übergang zwischen Schärfe und Unschärfe." Volker Lampe fotografierte mit der DSLR Fujifilm Finepix S5 Pro, einem Makroobjektiv von Sigma und einem Stativ.

Alle Fotos der Woche gibt es in unserer Bilderstrecke.

(Bild: My Lind)

(sea)