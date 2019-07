Dynamik in unterschiedlicher Form: Die Bilder der Woche (KW 28)

Bild 1 von 7

Fotograf Günter Gehl drückte im richtigen Moment den Auslöser. So ist sein sommerliches Bild entstanden: "Mein Hobby ist nun mal die Makrofotografie und ich habe auch ein bisschen künstlerische Ambitionen. Insofern liebe ich das Spiel mit Bokeh, mit Schärfe und Unschärfe. Mohn ist da immer ein dankbares Objekt der Begierde für den Fotografen und die Blüten sind eben auch sehr lukrativ und beliebt bei Insekten. Und so kommt halt alles in solchen Bildern zusammen.





Das Bild ist entstanden mit einem adaptierten Sigma Objektiv (Makro 105mm F2.8 EX DG) an einer Panasonic Lumix G9. An eine MFT-Systemkamera kriegt man glücklicherweise fast alles ran und hat somit die Auswahl zwischen vielen exzellenten Makroobjektiven der verschiedensten Systeme. Die Originalaufnahme ist im Raw-Format gespeichert und mit Lightroom entwickelt."