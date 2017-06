(Bild: Canon)

Canon hat mit der EOS 6D Mark II sein neues Einsteigermodell in die Vollformat-DSLR-Klasse vorgestellt. Neben einem neuen Sensor gibt es nun auch einen klappbaren Touchscreen sowie Canons Dual-Pixel-AF. Die 6D Mark II soll noch im Juli verfügbar sein.

Bereits im Vorfeld waren zahlreiche Informationen zu Canons neuen DSLR-Modellen EOS 6D Mark II und 200D an die Öffentlichkeit durchgesickert, jetzt hat der Hersteller beide Kameras offiziell angekündigt (mehr zur 200D in Kürze). Die EOS 6D Mark II wird mit einem neuen 26-Megapixel-Sensor ausgestattet sein und als erste Canon-Vollformat-DSLR ein klappbares Display haben.

Laut Canon verrichtet im Inneren der EOS 6D Mark II ein neu entwickelter 26,2-Megapixel-Sensor seinen Dienst. Die ISO-Empfindlichkeit reicht bis ISO 40.000 und ist bis auf ISO 102.400 erweiterbar. Der Dual-Pixel-AF kann auf 45 Fokuspunkte zurückgreifen, allesamt Kreuzsensoren. Flankiert wird der neue Sensor von Canons Digic-7-Bildprozessor.

Innereien

Die Belichtungszeiten lassen sich zwischen 30 s und 1/4000 s variieren. Serienbilder schießt die 6D Mark II mit 6,5 fps. Der Sucher deckt 98 Prozent des Bildausschnitts ab. Videos werden maximal mit FullHD-Auflösung bei 60 fps aufgezeichnet, ein 3,5-mm-Klinkeneingang für ein externes Mikrofon ist zwar vorhanden, einen Kopfhörerausgang bietet die 6D Mark II hingegen nicht.

Die 6D Mark II bietet WLAN, GPS, Bluetooth und NFC. Die Energieversorgung erfolgt durch Akkus vom Typ LP-E6N. Wird ausschließlich per Sucher fotografiert, sollen so bis zu 1200 Bilder mit einer Ladung möglich sein. Optional erhältlich ist der neue Batteriegriff BG-E21. Als Speichermedium kommen SD-Karten zum Einsatz.

Größe und Preise

Im Vergleich zur EOS 6D mit den Maßen 145 mm × 111 mm × 71 mm ist die EOS 6D Mark II mit 144 mm × 111 mm × 75 mm etwas größer als ihre Vorgängerin. Das Gewicht inklusive Akku und Speicherkarte steigt von 755 auf 765 Gramm. Für die 6D Mark II Verlangt Canon 2100 Euro und verzichtet bei diesem Model – anders als bei der EOS 5D Mark IV – auf eine signifikante Preiserhöhung.

Außerdem will man ein Kit mit dem Objektiv EF 24-105 1:3,5-5,6 IS STM für 2500 Euro anbieten. Die EOS 6D Mark II soll noch im Juli verfügbar sein. In der Tabelle stellen wir die wichtigsten technischen Daten der neuen sowie der alten EOS 6D gegenüber und führen zum Vergleich noch die der EOS 5D Mark IV auf.

Technische Daten im Vergleich Canon EOS 6D

Canon EOS 6D Mark II Canon EOS 5D Mark IV Preis

2000 Euro

2100 Euro 4065 Euro Gehäuse Typ

SLR (mittel) SLR (mittel)

SLR (mittel)

Material

Magnesiumlegierung plus Kunststoff

Kunststoff mit Glasfaserverstärkung

Magnesiumlegierung

Sensor Maximale Auflösung

5472 × 3648

6240 × 4160

6720 × 4480 weitere Auflösungen

k.A.

4160 × 2768, 3120 × 2080, 2400 ×1600, 5536 × 4160, 3680 × 2768, 2768 × 2080, 2112 ×1600, 6240 × 3504, 4160 × 2336, 3120 × 1752, 2400 × 1344, 4160 × 4160, 2768 × 2768, 2080 × 2080, 1600 × 1600

4464 × 2976, 3360 × 2240, 1696 × 1280, 640 × 480, 5952 × 4480, 3968 × 2976, 2976 × 2240, 1920 × 1280, 720 × 480, 6720 × 3776, 4464 × 2512, 3360 × 1888, 1920 × 1080, 720 × 408, 4480 × 4480, 2976 × 2976, 2240 × 2240, 1280 × 1280, 480 × 480 effektive Pixelzahl

20,2 Mio. 26,2 Mio.

30,4 Mio. Sensortyp

CMOS

Dual Pixel CMOS

Dual Pixel CMOS Sensorgröße

36 mm × 24 mm

36 mm × 24 mm

36 mm × 24 mm Crop-Faktor vs. KB

1 (Vollformat)

1 (Vollformat)

1 (Vollformat) Seitenverhältnis (Aufnahmen)

3:2, 4:3, 16:9, 1:1

3:2

3:2, 4:3, 16:9, 1:1 Prozessor

DIGIC 5+ DIGIC 7

DIGIC 6+ Farbräume

sRGB, Adobe RGB

sRGB, Adobe RGB

sRGB, Adobe RGB Bildformate CR2, (Raw 14 Bit), JPEG CR2, (Raw 14 Bit), JPEG

CR2 (14 Bit), Dual Pixel Raw, JPEG Ausstattung Objektiv-Bajonett

Canon-EF-Bajonett Canon-EF-Bajonett

Canon-EF-Bajonett

ISO-Stufen

ISO 100 – ISO 22.600 (erweitert ISO 50 – ISO 102.400) ISO 100 – ISO 40.000 (erweitert ISO 50 – ISO 102.400)

ISO 100 – ISO 32.000 (erweitert ISO 50 – ISO 102.4

00)

längste Verschlusszeit

30 s

30 s

30 s

kürzeste Verschlusszeit

1/4000 s

1/4000 s

1/8000 s

Fokussystem Bildstabilisierung

– (objektivseitig)

– (objektivseitig)

– (ojektivseitig)

AF-Messfelder

11 (1 Kreuztyp, -3 LW)

45 (45 Kreuztyp) 61 (41 Kreuztyp) AF-Hilfslicht

ja

ja

ja

Manuell Fokus

ja

ja

ja

Belichtungsmessung

Multimessung

ja

ja

ja (252 Zonen)

mittenbetonte Messung

ja ja

ja

Mittelwert-Messung

ja ja

ja

Spot-Messung

ja ja (3,2 % oder 6,5 % mittig) ja (1,3 % oder 6,1 % mittig)

Display











Freiheitsgrade

fest

dreh- und schwenkbar



fest

Größe (Diagonale)

7,6 cm

7,7 cm 8,1 cm

Auflösung

1.040.000 Subpixel 1.040.000 Subpixel 1.640.000 Subpixel

Touch Screen

k.A.

ja ja

Display-Typ

TFT mit 170 Grad Öffnungswinkel

TFT mit 170 Grad Öffnungswinkel

TFT mit 170 Grad Öffnungswinkel

Live view

ja

ja

ja

Sucher











Bauart

optisch (Pentaprosma)

optisch (Pentaprisma) optisch (Pentaprisma)

Sucherbildfeld

96 %

98 %

100 %

Vergrößerung

0,7x 0,7x



0,7x

Blitz











eingebaut

–

–

– Reichweite

–

–

– Standard Blitzsynchronzeit

1/200 s

1/180 s

1/200 s

Externer Blitzanschluss

ja

ja

ja

Funktionen









Auslösemodi

Einzelbild, Serienbild (low speed, high speed), leise, Spiegelvorauslösung, Selbstauslösung

Einzelbild, Serienbild (AI Servo, AI Focus), Spiegelvorauslösung, Selbstauslösung, Leise, Leise Reihenaufnahme Einzelbild, Serienbild (AI Servo, AI Focus), Spiegelvorauslösung, Selbstauslösung, Leise, Leise Reihenaufnahme

Serienbilder

4,5 fps

6,5 fps

7 fps (4,3 fps im Live View)

Belichtungskorrektur

+/- 5 LW in 1/3 EV-, 1/2 EV-Stufen +/- 5 LW in 1/3 EV-, 1/2 EV-Stufen +/- 5 LW in 1/3 EV- oder 1/2 EV-Stufen

Video











Formate

Quicktime MOV, H.264 Quicktime MOV, H.264, Motion JPEG Motion JPEG /H.264



Auflösungen

1920 × 1080 (30 fps, 25 fps, 24 fps), 1280 × 720 (60 fps, 50 fps), 640 × 424 (60 fps, 50 fps) 1920 × 1080 (60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps, 24 fps), 1280 × 720 (60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps) 4096 × 2160 (30 fps, 25 fps, 24 fps), 1920 × 1080 (60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps), 1280 × 720 (120 fps, 100 fps)

Mikofon

k.A.

stereo (Mikrofoneingang)

stereo (Mikrofoneingang)

Lautsprecher mono k.A.

k.A. (Kopfhörerbuchse)

Speichermedien











Speicher-Typ

SD (HC, XC)

1 × SD (HC, XC) Compact Flash (Type I), SD (HC, XC)

Interner Speicher

–

–

–

Schnittstellen











USB

k.A.

USB 2.0

USB 3.0

HDMI

Mini Typ C

Mini Typ C Mini Typ C

WLAN ja ja ja Fernbedienung

optional (drahtgebunden und drahtlos)

optional (Infarot)

optional (Infarot)

Maße/Gewichte











Bodymaße (B × H × T)

145 mm × 111 mm × 71 mm 144 mm × 111 mm × 75 mm 152 mm × 114 mm × 75 mm

Gewicht

755 g inklusive Akku und Speicherkarte 765 g inklusive Akku und Speicherkarte

810 g

Staubgeschützt

ja ja

ja

Stromversorgung

LitIon-Akku (LP-E6)

LitIon-Akku (LP-E6N)

LitIon-Akku (LP-E6N)





