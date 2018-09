Vom Spiegelbild eines Hafenkrans hin zum geheimnisvollen Tunnel zeigen unsere Bilder der Woche diesmal verschiedene Ein- und Aussichten.

Stillleben können durch die gewählte Perspektive eine ganz neue Aussage erhalten. So zeigt Manfred Fessel in seinem Bild "Eingang? - Ausgang?" nahezu mit dem Finger auf eine Hausfassade, vor der es lohnt, stehenzubleiben. My Lind wiederum wählte den Blick durch einen Tunnel, dem man gerne folgen möchte. Zum Nachdenken und auch zum Schmunzeln regt die Aufnahme von Cani68 an. Ein geöffnetes Auge in einer Baumrinde lässt uns fragen, was dieser Baum schon alles gesehen hat. Tauchen Sie ab in geheimnisvolle Welten und vielleicht eröffnen sich mit den Aussichten auch neue Einsichten.

Bild 1 von 7 Bilder der Woche (KW 37) (7 Bilder) Spiegelung eines Hafenkrans in einer Glasfassade Der Hafenkran, der sich hier in einer Glasfassade spiegelt, nimmt eine leicht dreidimensionale Gestalt an. Auch die Farbgebung wirkt verfremdet. Sehens- und endeckenswert sind bei gespiegelten Aufnahmen jedoch die Motive, die ineinander verschmelzen. Der Fotograf Dirk. E. beweist, dass ein Bild, als Spiegelung fotografiert, ganz neue Ansichten eröffnet.



NIKON D5300 | 16-300mm | 70 mm | ISO 200, f/3.5-6.3

(Bild: Dirk E. )

(ilk)