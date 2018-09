Video-Installation am Stand von Canon zur photokina 2016

Köln ist gerade die Foto-Location schlechthin. Während der Photokina finden zahlreiche weitere Events statt. Wir haben recherchiert und zusammengetragen...

Ganz Köln steckt im Photokina-Fieber. Mehr als 900 Aussteller präsentieren neue Produkte und Trends rund um das Bild. Ein Anziehungsmagnet sind ebenfalls die zahlreichen Workshops, Seminare und Vorträge zu dem viertägigen Event. Hier das Programm der Photokina.

Doch den Besuchern wird noch sehr viel mehr geboten. Bereits vor und auch nach der Photokina locken parallel zur Weltmesse für Foto und Video viele weitere Events mit interessanten Angeboten im gesamten Stadtgebiet.

Prologue: Photokina in ganz Köln



...begleitet mit mehr als 70 Events und Workshops verteilt über ganz Köln die Photokina vom 26. bis 29. September 2018. Angeboten werden Fotowalks und Touren, Events, Foto-Abenteuer für Kids und spannende Fotoausstellungen.

Wer gucken und sich inspirieren lassen möchte, dem seien Ausstellungen empfohlen. In der Restaurant-Kunstgalerie stellt die Kölner Fotografin TriksySol Young Portraits jugendliche Portraitfotografie aus. Treppenmotive stehen im Mittelpunkt der Arbeiten des Reise- und Architekturfotografen Stefano Paterna. Seine Ausstellung Spirals - Die vertikale Erschließung neuer Perspektiven ist im Hotel Dorint zu sehen. Ein Leckerbissen der Schwarz-Weiß-Fotografie erwartet Sie in der Ausstellung Die Photographische Sammlung.

Lust auf einen Workshop? Dann haben Sie auch hier die Qual der Wahl. An Anfänger und Fortgeschrittene richtet sich der Workshop Lichtfotografie – Malen mit Licht. Zu Theorie und Praxis lädt Markus Gutermuth in das Pixum ein. Köln bei Nacht ist Fotomotiv genug beim Workshop Null500 – Wenn die Stadt noch schläft. Gehen Sie mit Profifotograf Joachim Rieger auf Entdeckungsreise.

Auf Fototouren und Spaziergängen bekommen Sie die Möglichkeit Köln unter die Lupe zu nehmen. TriksySol geht zu Street Art Fotografie auf Spurensuche durch Köln Ehrenfeld. Schließen Sie sich an. Ganz nebenbei die photokina entdecken, können Sie bei dem fotografischen Spaziergang neues sehen . . . go for a walk - Die PHOTOKINA im Sucher unter fachlicher Anleitung von Wilfried Gohsens am 27.09.2018 09.30 Uhr bis 15.00 Uhr und 28.09.2018, 09.30 Uhr bis 15.00 Uhr, Treffpunkt am Haupteingang.

Eine Übersicht aller Angebote und Termine finden Sie auf der offiziellen Webseite der PROLOGUE by photokina

Photoszene-Festival 2018

Das Event verbindet die vielseitige Auseinandersetzung mit der Fotografie in 87 Ausstellungen in Museen und Galerien der Stadt. Das MAKK - Museum für Angewandte Kunst Köln als Festivalzentrum stellt mit drei Ausstellungen und einem umfangreichen Rahmenprogramm in diesem Jahr das Fotobuch in den Fokus. Geplant sind Buchpräsentationen, Workshops, Vorträge und Gespräche. Hervorzuheben ist die Lange Nacht der Projektionen, bei der unter dem Titel „Legenden der Photographie“ Werke bedeutender Fotografen eine Nacht lang im MAKK an Flächen und Wänden abgelichtet werden.

Tilman Peschel. ich mich ohne.- die Ausstellung von Tilman Peschel wird in der Artothek noch bis zum 19.10.2018 gezeigt. Der Fotokünstler, einziger Protagonist seiner Werke, bildet den menschlichen Körper befremdlich ab, indem er mit extremen Licht- und Blickwinkeln spielt.

Das vollständige Programm des Photoszene-Festivals lesen Sie auf der offiziellen Webseite des MAKK.

TV Backstage Touren – Lichtkunstfestival & Co.

The Only Male Geisha

Ausstellung: Photo- und Videokünstler Hans Diernberger und Komponist und Klangkünstler Will Saunders schaffen Installationen, bei denen Photographie, bewegte Bilder und Klänge ein zusammenhängendes und kontemplatives Ganzes bilden.

Bis 4. November 2018, Japanisches Kulturinstitut Köln (The Japan Foundation)

Andy Warhol - Pop goes Art

Ausstellung der unveröffentlichten Privatsammlung von Ulrich Reininghaus, die von Andy Warhol gestalteten, konzipierten und produzierten Plattencover sowie zahlreiche Skizzen und Entwürfe umfasst.

Bis 24. 03. 2019, MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln, An der Rechtschule

TV Backstage Tour

Studioführung in den MMC Film & TV Studios Cologne: Erfahren Sie bei einer 90-minütigen Führung durch moderne Studiolandschaften, mit welcher Technik heute gearbeitet wird und wie TV-Produktionen verwirklicht werden.

Coloneum Köln / MMC Studios, 19.09.2018 bis 30.06.2019, 10:00 Uhr

Eva Besnyö, Photographin. Budapest - Berlin - Amsterdam

Die Ausstellung zeigt überwiegend Originalabzüge der Fotografin Eva Besnyö (1910 - 2003) – Vintages aus dem Nachlass der Künstlerin, die sämtliche Stationen ihres Lebens repräsentieren.

Bis 9. Dezember 2018, Käthe Kollwitz Museum Köln, Neumarkt 18-24

DOCMA Fotowalk

Anlässlich der Photokina lädt die Redaktion der Zeitschrift DOCMA zu einem Fotospaziergang durch Köln ein. Tipps und Tricks zur Bildbearbeitung gibts von einem Redakteur inklusive. Auch die Möglichkeit, sich direkt mit der Redaktion auszutauschen und spannende Themen zu diskutieren.

27.09.2018 18:00 - 20:00 Uhr - Ottoplatz 50679 Köln-Deutz

Meetup Matt Granger

Der australische Fotograf Matt Granger, bekannt für seinen großen Youtube-Kanal mit über 500.000 Abonnenten, wird neben anderen fotografischen Persönlichkeiten während der photokina in Köln sein. Wer ihn persönlich kennen lernen möchte, hat am 27.09.2018 ab 18:00 Uhr Gelegenheit dazu.

Treffen an den Treppen zum Dom auf der Seite des Bahnhofs.

Soul of Street und Ricoh Imaging Deutschland GmbH laden ein, für die Dauer eines Fotospazierganges eine Rico-Kamera (Ricoh GR II) zu testen. Am 26., 27, und 28.09.2018 führt der organisierte Fotowalk in der Zeit von 10 bis 13 Uhr durch Köln.

Treffpunkt ist der Ottoplatz in Deutz.

Benhammer & Friends

Künstler aus Fotografie, Design und Illustration veranstalten gemeinsam eine Ausstellung und laden zur Party ein. Wer gerne den einen oder anderen Künstler treffen und kennen lernen möchte, bekommt hier eine gute Gelegenheit dazu.

26. und 27.09.2018, 20:00 Uhr Programm mit Live-Act, Interviews und Videos, 22:00 Uhr Aftershows im Little Lui und Veedel Club. Greatlive, Luxemburger Straße 41-43

Night Light Festival

Ein Lichtkunstfestival mit Lichtinstallationen und Lichtobjekten, Livemusik und Kulinarischem erwartet seine Besucher am 28. und 29.09.2018, jeweils 19:00 bis 23:00 Uhr.

Freiluftatelier von Odo Rumpf, in der Hornstraße

Köln bietet für jeden Geschmack interessante Veranstaltungen. Gehen Sie selbstständig auf Eventsuche auf den Seiten von koelntourismus.de. (ilk)