Extreme Perspektiven und eindrucksvolle Naturgewalten: Bilder der Woche (KW49)

Wie heißt es in der Werbung: "Hättest du das Meer gemacht, hättest du es zahm gemacht?" Nun, Fotografen können nicht Gott spielen. Aber sie können zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und Momentaufnahmen erschaffen, die die Kraft der Natur eindrucksvoll porträtieren. Gelungen ist das in dieser Woche unter anderem unserem Fotografen claus-labenz mit dem Bild "das Wetter schlägt um...". Alle Bilder des Tages der vergangenen Woche zeigt unsere Bilderstrecke in der Zusammenfassung.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 49) (7 Bilder) Morgengrauen am Rock de Agando Fotograf tbeckmann schreibt in der Galerie: "Zu nachtschlafender Zeit aufgestanden, eine Regenfront im Rücken und auf dem Regenradar, aber mit der Hoffnung auf einen schönen Sonnenaufgang zum Aussichtspunkt aufgebrochen. Während ich auf die ersten Sonnenstrahlen wartete, konnte man die ersten Autos auf der Hauptstraße fahren sehen. Hier oben war es völlig ruhig und wunderschön!" Das beweist ein weiteres Mal: Fotografieren und frühes Aufstehen – das gehört zusammen.

(Bild: tbeckmann)

(ssi)