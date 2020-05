Fantastische Welten: Die Bilder des Tages (KW 18)

Wie viel Licht ist notwendig für ein stimmungsvolles Foto? Ein gutes Gespür für die richtige Dosis hatten die Galeriefotografen in dieser Woche. So beispielsweise nutzte Karl Klug allein das Mondlicht für eine Dorflandschaft und verwandelte sie in einen mystischen Ort. Inmitten von hohen Bäumen spiegelt der Dorfteich den Nachthimmel und zeichnet geheimnisvoll die Konturen seiner Umgebung. Wie eine Industrieruine scheinbar wieder zum Leben erweckt wird, weiß Galeriefotograf Der Purist.

Das Sonnenlicht, das durch die Fensterkreuze Muster aus langen Schatten an die Wand wirft, macht neugierig und täuscht über den traurigen Zustand des Bauwerk hinweg. Marcel Bärisch hingegen gelang ein eindrucksvolles Bild allein mit der Leuchtkraft der Sterne und dem Restlicht einer nahe gelegenen Stadt im Hintergrund. Sein Foto vom Lilienstein und dem Sternenkranz, der sich wie ein Bogen über den Felsen spannt, erinnert an heilige Stätten aus vergangenen Welten. Aber schauen Sie selbst:

Bild 1 von 7 Bilder der Woche (KW 18) (7 Bilder) Der Dorfteich Diese romantisch schaurige Nachtaufnahme fotografierte Galeriefotograf Karl Klug in Tschechien bei Olomouc als Teil einer Fotoreihe. Mit seiner Kamera besucht er gerne das Nachbarland auf der Suche nach schönen Fotomotiven. Fündig wird er dort oft, denn alte Gebäude werden in Tschechien häufiger renoviert, als in Deutschland, schreibt er der c‘t Fotografie zur Entstehung seines Fotos. (Bild: Karl Klug)

(ilk)