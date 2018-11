(Bild: JensonR)

Knallende Farben ziehen Blicke an, aber auch fehlende Farben lassen den Betrachter hinschauen. Die Fotografen der Woche nutzen diesen Effekt für ihre Bilder.

Goldene Sonnenuntergänge, knallgrüne Algen, leuchtend blauer Himmel – Farben ziehen unsere Blicke an. In den Bildern der Kalenderwoche (47) finden Sie zudem intensiv gelbe Baumalleen und ein besonderes Jaguar-Auge, umgeben von metallischem Blau. Doch nicht immer ist es die Farbe, die Blicke anzieht, manchmal ist es ihr Fehlen, das uns hinschauen lässt. Überzeugen Sie sich selbst – in unserer Bildergalerie finden Sie noch einmal alle Bilder der Woche im Überblick.

Bild 1 von 7 Bilder der Woche (47) (7 Bilder) Flüssiges Gold Unser Bild am Samstag: Galeriefotograf jotha_xda porträtiert den goldenen Herbst am Ammersee, dem drittgrößten See in Bayern. Die idyllische Stimmung am See wird durch die goldene Stunde noch einmal besonders betont.



Technische Details: NIKON D850, TAMRON SP 24-70mm F2.8 Di VC USD A007N, 46.0 mm, f/13, 1/400s, ISO 200

(Bild: jotha_xda)

