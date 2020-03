Farbenfroh: Die Bilder des Tages (KW 12)

Mit dem Frühling kommen die kräftigen Farben. Wir haben uns von dieser Idee anstecken lassen und mit einer Auswahl farbenfroher Aufnahmen, einen kleinen Regenbogen zusammengestellt. Unsere Galeriefotografen haben es uns dabei leicht gemacht.

Ein leuchtendes Grün brachte Michael Redinger aus dem Botanischen Garten in Insbruck mit, als er die ersten frischen Blätter des Bärlauchs im Gegenlicht fotografierte. Kräftig blau erstrahlt dagegen der Himmel vor dem Sonnenaufgang, den Galeriefotograf "dg9ncc" in früher Stunde ablichtete. Fast geblendet wird man beim Anblick der beiden Fotos von "der Onkel Werner" und "BerndBA": ein freches Orange mit einem Fensterkreuz deutet eine Hausfassade an — im satten Gelb einer Sonnenblumenblüte schwirrt eine Biene umher. Von Kerstin Eckmann alias "Nephentes Phinena" stammt der Beitrag in Schwarz: ein Bombay-Kater, der sich kaum vom Hintergrund abhebt, sich aber umso mehr durch seine bestechend goldgelben Augen zu erkennen gibt. Aber schauen Sie selbst:

