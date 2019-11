Farbenfroher Herbst: Die Bilder der Woche KW45

Nicht jeder Herbst zieht die Blicke so auf sich, wie der Herbst in diesem Jahr. Die bunten Blätter lassen die Bäume seit Wochen leuchten, sanfte Nebel bedecken morgens die Wiesen und leuchtende Sonnenuntergänge erinnern uns an laue Sommerabende. Auch die Fotografen unserer c't Fotografie-Galerie haben den Herbst in vielen Facetten festgehalten. Einige der schönsten Bilder wollen wir in diesen Bildern der Woche mit Ihnen teilen.

Ein kleiner Tipp der Redaktion: Einige Galeriemitglieder haben sich zusammengeschlossen und interpretieren gemeinsam Themen fotografisch. Das erste Thema "Wege" wurde bereits abgeschlossen, die Ergebnisbilder finden Sie hier. Das neue Thema heißt Paare. Wer sich darüber informieren oder gerne teilnehmen möchte, findet hier im Forum die Anleitung und den Kontakt zu den Teilnehmern.

In Anlehnung an Stephen Wilkes fantastische "Day to Night"-Fotografie erstellte Galeriefotograf Thomas Rauen eine Aufnahme der Mirabello Bucht auf Kreta. Er schreibt zu unserem Bild am Samstag: „Direkt neben meinem Sitzplatz fällt die Küste 450 Meter steil zum Mittelmeer ab. Für einen norddeutschen Flachlandbewohner ein mehr als kribbeliges Gefühl. Der Ausblick von dort oben mit dem imposanten Sternenhimmel ist einfach grandios. Inspiriert durch Stephen Wilkes "Day to Night"-Arbeiten, habe ich versucht, den Nacht-zu-Tag-Übergang einzufangen.“

(Bild: Thomas Rauen )

(cbr)