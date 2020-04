Fotowettbewerb "Gut zubereitet": Das sind die Siegerfotos

"Gut zubereitet" – was der Titel des aktuellen c't-Fotografie-Fotowettbewerbs andeutet, haben unsere Galeriefotografen mit ihren Bildideen eindrucksvoll bewiesen: Sie sind wahre Feinschmecker und verstehen dabei auch ihr Fotohandwerk. Ihre Werke vereinen von elegnant bis humorvoll die Kreativität beim Kochen mit der Kunst der Fotografie. Entstanden sind sehr unterschiedliche Aufnahmen wie Stillleben, Filmszenen oder abstrakte Muster.

Platz 1: Löffelweise Gewürze

Mit seinem Siegerfoto "Löffelweise Gewürze... für Fotos und schmackhafte Gerichte" erinnert Galeriefotograf Foto-Ceha an einen orientalischen Basar. Wie auf einem Markt bilden die aufgehäuften Gewürze spitze Kegel auf den Löffeln. Verstreutes Gewürzpuder deutet einen großzügigen Umgang mit den exotischen Raffinessen an und verspricht ein pikantes Gericht.

Platz 2: In der Hexenküche

Ganz ohne Zutaten, Kräuter und Gewürze kommt dagegen das Foto "In der Hexenküche" von Stellaluna aus. Wie von Geisterhand kriecht der weiße Dampf aus der Suppenterrine, erinnert an den morgendlichen Nebel, der sich über die Landschaft ergießt. Was dort brodelt, wird nicht verraten und bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen.

Platz 3: Angerichtet

Während Foto-Ceha und Stellaluna mit ihren Beiträgen nur andeuten, was in der Küche kreiert werden könnte, hat Galeriefotograf Secundannte bereits angerichtet. Wie ein Kunstwerk präsentiert er sein Gericht optimal ausgeleuchtet auf dunkler Schieferplatte. Ein Stillleben, das Appetit macht.

Welche Aufnahmen es noch in die Top 10 geschafft haben, sehen Sie in unserer Bilderstrecke zum Fotowettbewerb "Gut zubereitet".

