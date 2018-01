(Bild: Fujifilm)

Wasser-, staub-, und stoßfest: Fujifilms Outdoorkamera Finepix XP130 soll auch unter widrigen Einsatzbedingungen funktionieren und ohne zusätzliches Gehäuse Fotos in 20 Metern Wassertiefe schießen können.

Rund ein Jahr war Fujifilms tauchfeste Kompaktkamera XP120 am Markt, nun stellt der Hersteller mit der Finepix XP130 einen Nachfolger vor. Die technischen Daten (PDF) bleiben weitestgehend identisch, neu ist die integrierte Bluetooth-Schnittstelle. Auch optisch sieht die XP130 der XP120 zum Verwechseln ähnlich.

Nach wie vor kommt ein bildstabilisierter 16,4-Megapixel-Sensor mit einer Diagonalen von 1/2,3 Zoll zum Einsatz. Das fest verbaute Objektiv deckt einen Brennweitenbereich von 5 mm bis 25 mm ab, was einem Vollformat-Äquivalent von 28 mm bis 140 mm entspricht. Im Weitwinkel-Bereich bietet es eine Offenblende von f/3.9, mit zunehmender Brennweite sinkt die Lichtstärke auf f/4.9.

Bild 1 von 4 Fujifilm Finepix XP130

(Bild: Fujifilm)

Eingeschränkte Farbauswahl

Die XP130 soll zweistündige Tauchgänge in 20 Meter Wassertiefe sowie Stürze aus 1,75 Meter Fallhöhe überstehen. Auch niedrige Temperaturen sollen der Kompakten nichts anhaben können: Fujifilm gibt die minimale Betriebstemperatur mit minus 10 Grad Celsius an. Die kürzeste Verschlusszeit liegt bei 1/2000 Sekunde, Videos zeichnet die XP130 in FullHD-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde und Mono-Tonspur auf. Die Diagonale des rückseitig verbauten Displays beträgt weiterhin drei Zoll, es löst laut Hersteller mit 920.000 Bildpunkten auf. Für die drahtlose Kommunikation steht neben der neu integrierten Bluetooth-Schnittstelle auch WLAN zur Verfügung.

Die Finepix XP130 soll ab Februar 2018 in den Farben Blau und Gelb erhältlich sein, weitere – etwa für den britischen Markt gelistete – Farbvarianten in grün, grau und weiß kündigt die deutsche Pressemitteilung nicht an. Die XP130 soll 220 Euro kosten, auch die Vorgängerin XP120 kam mit dieser Preisempfehlung auf den Markt, mittlerweile listet der heise-Preisvergleich das alte Modell für rund 180 Euro.

Eine Übersicht zu tauchfesten Kompaktkameras sowie Einschätzungen zu einzelnen Modellen lesen Sie auch in c't Fotografie 4/2017 sowie in unserem Foto-Club. (msi)