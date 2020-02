Gut strukturiert: Die Bilder der Woche (KW 05)

Muster und Strukturen sind überall zu entdecken – ob in der Natur, an Häuserfassaden oder in Verkehrswegen. Wir zeigen interessante Motive aus der Fotogalerie.

Ein Wimmelbild? Ein Phantasiebild? Jens Leder fotografierte ein Meer aus Gleisen, Oberleitungen und Zügen - eine abstrakte und nahezu unwirklich wirkende Aufnahme. (Bild: Jens Leder )