Gebäude und alles, was man in und an ihnen entdecken kann, sind die Klammer der Bilder des Tages der letzten Woche.

Ein Fluchtpunkt ist der "Punkt eines perspektivischen Bildes, in dem solche Linien zusammenlaufen, die in der Wirklichkeit parallelen Linien entsprechen", heißt es in Google. Wer am Fuße eine Hochhauses nach oben schaut – so geschehen in unserem ersten Bild des Tages – erkennt sofort was gemeint ist. Ein Klassiker – genauso, wie das Bild des Tages am Mittwoch. Das zeigt ein Treppenhaus, ebenfalls in der Perspektive von ganz unten aufgenommen. Und obwohl wieder ein Fluchtpunkt enthalten ist, ist der diesmal nicht das Thema des Aufnahme, sondern die Farbe der Decke. Aber sehen Sie selbst:

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 38) (7 Bilder) Fluchtpunkt Monochrom .... von Klaus Rex aka Blueshunter: Er schreibt uns: "Das Bild entstand auf einer Fototour durch Frankfurt; die dortigen Hochhäuser sind ein Eldorado für Fotografen. Das Foto gab es schon in einer farbigen Version. Auf Anregung einer Userin entstand noch diese Monochrome.Version, die ich zum Vergleich bereitstellte. Die Kamera war eine Nikon D700, das Objektiv ein Nikon 14-24 mm f/ 2,8. Aufgenommen wurde das Bild mit f/8.0, ISO 200 bei 24 mm.





