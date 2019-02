Im Gleichklang: Die Bilder der Woche (KW 8)

In unserer Fotogalerie erreichten uns in den letzten Tagen sentimental geprägte, emotionale Fotos, wie beispielsweise das Top-Foto vom Sonntag. Eric Metzner gab ihm passend den Namen "Emotions". Was kann man auch anderes empfinden, wenn man die junge Frau betrachtet, wie sie das Hundebaby mit geschlossenen Augen fürsorglich an sich drückt.

Verträumt wirkt das Model, das Galeriefotograf belapho bei einer Tasse Tee hinter einer Fensterscheibe im Café sitzend aufnahm. Ihr Blick schweift in die Ferne und strahlt eine tiefe Ruhe aus. Ruhe vermitteln auch die Landschaftsaufnahmen "Strandleben" von Wilhelm Schultes und "Morgennebel" von Martin Heinrichmeyer. In sanften Farben geben Sie ihren Motiven eine beeindruckende Tiefe. Und letztlich kommt man ins Träumen, schaut man sich die satten Farben auf der Insel Sumatra an, die uns Andrea Künstle von ihrer viermonatigen Radtour mitgebracht hat.

Träumen Sie mit und lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf beim Betrachten unserer Bilder der Woche.

