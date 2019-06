Ins richtige Licht gerückt: Die Bilder der Woche (KW 22)

Hässlicher Schandfleck: Wenig schmeichelhaft beschreibt Galerie-Fotograf baeumer das alte Sperrwerk am Dortmund-Ems-Kanal in der c't Fotogalerie. Doch das gilt nur für die Tagesstunden, nachts findet der Fotograf es wunderschön und setzt es so gekonnt mit der Wanderblitz-Technik in Szene. Im rechten Licht, erscheint eben auch ein abwegiges Motiv, anmutig und spektakulär. Das sich Lichtexperimente lohnen, beweisen auch unsere weiteren Bilder des Tages in der Fotostrecke.

(ssi)