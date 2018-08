(Bild: Christian Bertram)

Die Landschaftsfotografie zählt zu einer der beliebtesten Disziplinen. Die Beispiele aus unserer Galerie zeigen einige besondere Leckerbissen.

Island gehört zu den Traumzielen vieler Fotografen. Stefan Bock hatte die Gelegenheit einen solchen Traum zu verwirklichen. In seinem Foto setzte er eine heiße Quelle am Gunnuhver-Vulkan eindrucksvoll und einzigartig in Szene. Beim Durchblättern der Bilderstrecke erwarten Sie noch mehr spannende Motive von weiteren Fotografen unserer Galerie.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 34) (7 Bilder) Gunnuhver Hot Springs Island II Island ist das Traumziel vieler Fotografen. Stefan Bock hat diese heiße Quelle am Gunnuhver-Vulkan mit ND-Filter und einer Langzeitbelichtung von fünf Sekunden beeindruckend in Szene gesetzt.



Canon EOS 5D Mark III | 24-70 mm | 38 mm | ISO 100, f/11, 5 s (Bild: Stefan Bock)

