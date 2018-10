Wo Licht ist, ist auch Schatten. Diese Binsenweisheit hat für Fotografen einen wichtigen Wert, wie unsere Bilder des Tages der vergangenen Woche beweisen.

Kontraste, Schemen, besondere Lichtsituationen. Die Fotografen, die in dieser Woche die Bilder des Tages beigesteuert haben, bedienten sich all dieser Elemente, um faszinierende Momente einzufangen. Dabei spielten sie teilweise auch in der Bildbearbeitung mit diesen Parametern, um ihren Fotografien zusätzliche emotionale Tiefe zu verleihen. Manche Motive wirken aber auch einfach so, wie sie sind, und ziehen den Betrachter in ihren Bann. Sehen Sie selbst …

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 40) (7 Bilder) Samstag: Wasserwelten Hendrik Nölle fotografierte das Bild des Tages im Jahr 2000 auf der Expo in Hannover. Er schreibt dazu: "Die Aufnahme entstand noch analog auf der EXPO2000 in Hannover. Der Eingangsbereich des Themenparks Umwelt war ein verspiegelter Gang mit großen Projektionsflächen auf denen Videos zum Thema Wasser abliefen. Man tauchte quasi in eine unendliche Wasserwelt ein. Ich suchte einen Standpunkt und Blickwinkel in dem Ich mich nicht selber spiegelte und machte ein paar Aufnahmen mit lägerer Belichtung. Ein Ergebnis war dieses expressionistisch-kubistische Bild, das entfernt an die Grafiken eines Lyonel Feiningers erinnert." (Bild: Klicker3D )

