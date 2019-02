Lichtspiele des Winters: Die Bilder der Woche (KW 6)

Der Winter – also der echte Winter, der mit dem Eis und dem Schnee – ist für die einen die Zeit, in der man es sich lieber in der warmen Stube bei einer Tasse Tee, einem guten Buch und Kerzenschein gemütlich macht, für viele Naturfotografen ist es hingegen eine Zeit mit viel Abwechselung, fantastischen Lichtstimmungen und außergewöhnlichen Motiven – also dick eingepackt und ab ins Freie. Das mögen sich auch die Fotografen der Bilder des Tages der vergangenen Woche gedacht haben. Trotz der ganz unterschiedlichen und vielfältigen Motive zeigen sie nur einen ganz schmalen Bereich dessen, was die Winterpalette insgesamt zu bieten hat. Lassen Sie sich inspirieren.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 6) (7 Bilder) The Dive in Chapel

Sony A7 | Canon FD 55mm 1:1.2 mit Adapter | ISO 1600 | 1/30 s | +0,3 EV

Im Winter entstehen gerade in den Abendstunden mitunter beeindruckende Lichtstimmungen. Galeriefotograf " dermaeus " hat sie hier beeindruckend in Szene gesetzt. Das i-Tüpfelchen erhält die Aufnahme jedoch durch die Bremsleuchten des neben der Kirche haltenden Autos und die ausgewogene Komposition.

(pen)