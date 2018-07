Essen hochaufgelöst: Sony will kommende Smartphone-Kameras mit 48 Megapixeln ausrüsten. (Bild: dpa, Sophia Kembowski)

Sony will kommenden Smartphone-Generationen zu mehr Auflösung verhelfen. Ein neuer Chip bringt es auf 48 Megapixel.

Ein neuer Bildsensor von Sony soll in kommenden Smartphone-Generationen für deutlich schärfere Fotos sorgen. Der Chip mit der Bezeichnung IMX586 kommt auf 48 Megapixel und will es damit zumindest bei der Auflösung mit professionellen Kameras aufnehmen.

Da die Pixelzahl allein aber nicht unbedingt für bessere Bilder sorgt, betonte der japanische Konzern am Montag es gäbe auch andere technologische Fortschritte. Es kann passieren, dass die extreme Verkleinerung der einzelnen Bildpunkte des Sensors zu Bildrauschen insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen führt. Der neue Chip habe die kleinsten Pixel auf dem Markt mit einer Kantenlänge von nur 0,8 Mikrometern. Daher wertet jeder Bildpunkt bei schwachem Licht auch die Signale von vier anliegenden Pixeln aus, was die Qualität der Aufnahmen verbessern soll.

Die ersten Muster des Chips sollen im September ausgeliefert werden – so dass Smartphones damit im kommenden Jahr auf den Markt kommen dürften. Den Preis des Chips gibt Sony mit 3000 Yen (23 Euro) an. Der japanische Konzern ist der führende Lieferant von Kamerasensoren für Smartphones und verkauft sie unter anderem an die Spitzenreiter Samsung und Apple. (dpa) / (dpa) / (ssi)