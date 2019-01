Menschenleer: Die Bilder der Woche (KW 4)

Experimente, Minimalismus und etwas körperliche Herausforderung sind die Zutaten der Bilder des Tages der vergangenen Woche.

Experimente zum Beispiel am Samstag und am Donnerstag, als Hans-Georg Beyer uns seinen Kameratest am Wolkenmotiv präsentierte und Pari Photography mit einem fantasievoll bearbeiteten Mondmotiv Bild des Tages wurde.

Minimalismus in den Fotos von Montag und Mittwoch mit den Fotos von Heinrich Menzel und Michael Kanitz, die sich einer jeweils eigenen Bildsprache bedienen.

Und zuletzt körperlicher Einsatz für die Fotos von Sonntag, Dienstag und Freitag, bei denen die äußeren Umstände das Fotografieren für Karl Klug, Marlene Kupfer und Bernd Seibel bestimmt nicht zum reinen Vergnügen machten.

Alle Bilder der Woche finden Sie in der Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 4) (7 Bilder) Samstag: Kreative Wolken Das Bild des Tages entstand aus einem Experiment. Hans-Georg Beyer hatte sich eine neue Kamera zugelegt: "Der Blick in den Himmel lohnt sich. Das Foto entstand als ich meine neue Kamera ausprobiert habe im Garten meines Hauses. Die Umwandlung in s/w wurde mittels Software vorgenommen. Der Name entstand spontan und mir fiel die deutsche Übersetzung eines bekannten Bildbearbeitungsprogramms dazu ein." (Bild: Hans-Georg Beyer)

(tho)