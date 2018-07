(Bild: einjedermann)

Unsere Galerie-Fotografen haben die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts für gute Bilder genutzt. Wir zeigen eine Auswahl der besten Fotos.

Ob mit ISS als schmückendem Beiwerk, in städtischem Setting oder ganz pur: Die Fotografen in der c't Fotografie Galerie waren am vergangenen Freitag fleißig. Mit ihren Kameras hielten sie die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts eindrucksvoll fest. Wir haben gesammelt und zeigen eine Auswahl der besten Fotos in unserer Bilderstrecke.

Die nächste Mondfinsternis findet übrigens am 21. Januar 2019 statt. Allerdings heißt es dann länger aufbleiben oder früher aufstehen, da die maximale Verdunkelung hierzulande erst in den frühen Morgenstunden erreicht wird. Wie Sie die nächste Mondfinsternis fotografieren, lesen Sie im Artikel "Mondfinsternis fotografieren: So gelingen Bilder des Blutmonds" von Hans Sterr. (ssi)