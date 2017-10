"Wildlife-Fotografie" aus der Eifel. (Bild: Georg May)

Gute Motive gibt es überall zu entdecken, das beweisen die Bilder der Woche aus der Galerie von c‘t Fotografie: neben einem starken Tierfoto punkten dieses Mal auch experimentelle Aufnahmen.

Die Redensart "Mühsam nährt sich das Eichhörnchen" bedeutet soviel wie, dass man in vielen Fällen nur mit Mühe und in kleinen Schritten sein Ziel erreicht. Erfolgreiche Tierfotografen werden das besonders gut verstehen, eine ihrer Tugenden ist die Geduld. Und dann natürlich Schnelligkeit, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt. Fotograf Georg May hat im richtigen Augenblick abgedrückt, mit seinem Eichhörnchen-Foto "Balanceakt" fängt er einen magischen Moment ein. "Haselnuss-Zeit ist Erntezeit: Dann heißt es für die Eichhörnchen, sich für den langen Winter einen Vorrat anzulegen. Dabei habe ich diesen flinken und absolut trittsicheren Nager beobachtet. Es entstand eine kleine Fotoserie", erläutert er. Mehr Tierbilder sehen Sie in seinem Profil in der Galerie von c‘t Fotografie oder auf seiner Website.

Ein ganz anderes "Jagdrevier" hatte Galerie-Mitglied dangerzone, er bereiste die italienische Hauptstadt Rom und nahm dort sein atmosphärisches Foto "bella italia" auf. "Das Bild ist Anfang September dieses Jahres entstanden. Auf der Suche nach landestypischen Motiven bewege ich mich am liebsten abseits der touristischen Pfade in kleinen Gässchen und Straßen. Dort gibt es am ehesten Motive zu entdecken, die das Leben der Menschen zeigen. Ungeschminkt in ihrer wahren Umgebung. So auch das Bild 'bella italia'. Ein typisch italienisches Gefährt, abgestellt in einer kleinen Seitengasse der Altstadt, umrahmt von einer maroden Gebäudefassade. Vielleicht kein typisches Motiv, dass man unter diesem Titel erwartet. Dennoch versprüht es einen gewissen italienischen Charme, der mich dazu veranlasste, auf den Auslöser zu drücken." In Lightroom optimierte der Fotograf noch Kontrast, Klarheit, Schärfe sowie Tiefen und Lichter. Eine Vignettierung rundet den gelungenen Look der szenischen Stadtaufnahme ab.

Alle Fotos der Woche gibt es in unserer Bilderstrecke:



(sea)