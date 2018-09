(Bild: Pascal Freitag (Pascalo))

Unsere Fotografen zeigen diesmal, wie bunt und leuchtend die Nacht sein kann. Außerdem: durstige Wespen und faszinierte Kinder.

Nachts sind alle Katzen grau? Von wegen! Galerie-Fotograf Pascal Freitag (Pascalo) beweist uns, dass Nachtfotografie sehr wohl leuchtend und farbenfroh sein kann. Er suchte sich dafür auch ein besonderes Motiv. Sein "Nachtwalzer" zeigt die Spiegelung eines hell erleuchtenden Karussells in einer Pfütze am Hamburger Dom. Durch den nächtlich bedingten schwarzbraunen Rahmen in Form von Straße und Pflaster wirkt das Motiv wie die Einladung in eine andere Welt.

Alle Bilder des Tages der vergangenen Fotowoche sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder des Tages (KW 35) (7 Bilder) Erhard Bartels lieferte das Bild des Tages vom 25. August. Er schreibt uns: "Die Idee kam spontan zustande, weil der Wasserhahn in Griechenland an der Stranddusche montiert war und die Wespen dort, ohne uns beim Abduschen zu stören, ihre Flüssigkeit zu sich nahmen. Ich stellte ein Stativ auf, weil der Wasserhahn circa einen Meter über dem Boden ist. Vor allem konnte ich dadurch sehr nah heran und in Ruhe meine Einstellungen finden." (Bild: Erhard Bartels)

